Депутат Госдумы от КПРФ Алехин стал первым кандидатом на пост главы Омской области

Политик заверил, что в случае победы его команда будет состоять из жителей региона

ОМСК, 10 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от Омской области Андрей Алехин выдвинут КПРФ кандидатом на пост главы региона, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе омского отделения партия. Он стал первым участником избирательной кампании.

"У нас есть возможность показать достойный результат и реально бороться за победу. Работа началась с января. Настраивались на [занимавшего должность главы Омской области Александра] Буркова, но в связи с его отставкой пришлось менять стратегию. Понимаю ответственность, которая ложится и на меня, и на партийную организацию", - процитировала пресс-служба Алехина.

Депутат подчеркнул, что Омская область является непростым регионом. Алехин добавил, что в случае победы его команда будет состоять из жителей области.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. 10 июня начался период выдвижения кандидатов на эту должность. Алехин шесть раз избирался депутатом Законодательного собрания Омской области, с 2002 года являлся руководителем фракции КПРФ в заксобрании. В сентябре 2021 года его избрали депутатом Госдумы по избирательному округу №139.

29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора области был назначен Виталий Хоценко. С 8 июня 2022 года Хоценко был председателем правительства Донецкой Народной Республики.