Сальдо заявил, что Путин держит ситуацию в Херсонской области на постоянном контроле

Исполняющий обязанности главы региона отметил, что президент регулярно интересуется происходящим после разрушения Каховской ГЭС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС и регулярно интересуется происходящим. Об этом в субботу заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

"Президент интересуется ситуацией: что происходит, как происходит, сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Сальдо, российский президент поручил ему собирать и передавать максимально полные данные о ситуации с подтоплением, а также оказать жителям региона всю необходимую помощь, как моральную, так и материальную, в том числе связанную с восстановлением пострадавшего жилья. "Вместе с этим абсолютно всем херсонцам, которые оказались в зоне подтопления, их имущество, в том числе то, которое является материальной собственностью, относящейся к сельскохозяйственным угодьям - это все будет восстановлено. Восстановлено в полном объеме и таким образом, чтобы люди не почувствовали, что они остались одиноки", - подчеркнул врио главы области.