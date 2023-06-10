В МИД РФ отметили отсутствие изменений в оценке реализации меморандума с ООН

Беспрепятственный доступ российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на международный рынок не выполняется, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Меморандум РФ и Секретариата ООН о поставках российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, по сути, не выполняется. Негативная оценка этого факта Москвой не изменилась по итогам состоявшегося в Женеве в пятницу очередного раунда консультаций, заявил в субботу на брифинге для журналистов глава российской межведомственной делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы провели очередной раунд консультаций в межведомственном формате с представителями ООН во главе с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNKTAD) Ребекой Гринспен", - сказал он. Речь шла о реализации меморандума между Россией и Секретариатом ООН, который призван обеспечить беспрепятственный доступ российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на международный рынок. "Мы детально рассмотрели все эти вопросы. По существу, надо сказать, наши оценки не изменились. Мы не можем быть удовлетворены тем, как исполняется этот меморандум", - констатировал Вершинин.

"Барьеры, стоящие на пути нашего экспорта, остаются", - пояснил он. "По-прежнему существуют проблемы в том, что касается транзакций, получения запчастей, страхования и перестрахования российских грузов на российских кораблях при их заходах в европейские порты", - продолжил дипломат. - По существу, мы констатируем, что эта часть пакета, который образуют из себя стамбульские договоренности от июля прошлого года, не выполняется". "Естественно, мы не можем здесь поступиться и не будем поступаться нашими интересами", - заключил глава делегации.

В ходе очередного раунда консультаций представители ООН рассказали об усилиях, которые предпринимаются в организации по реализации меморандума. "Эти усилия мы не отрицаем, мы видим и знаем об этом, но мы говорим: нужны не только усилия, нам нужны результаты, - сказал Вершинин. - А результатами, к сожалению, ооновские представители похвастаться не могут".

Дипломат напомнил о сохраняющихся барьерах для финансовых транзакций, страхования и перестрахования, разблокирования средств российских компаний. "Подвижек на этом направлении нет", - констатировал замглавы МИД РФ. Российская делегация обратила внимание представителей ООН, в частности, на нерешенность проблемы с подключением "Россельхозбанка" к SWIFT. По существу, ооновцы на консультациях признали, что этот вопрос "натыкается на стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах", отметил Вершинин. Он назвал такую позицию лицемерной и двуличной.

Дата следующих консультаций России и ООН по вопросу о выполнении меморандума пока не намечена. "Мы консультации проводим регулярно. Мы не из тех, кто теряет самообладание. Мы хотим получить реальную отдачу для России. Ради этой отдачи мы готовы продолжать диалог, но этот диалог должен быть результативным. Пока, к сожалению, такого нет", - подчеркнул глава российской делегации.