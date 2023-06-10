Песков: телефонный разговор Путина и Шольца пока не запланирован

Немецкий канцлер ранее заявил о желании поговорить с президентом России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пока не стоит в графике, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил он на вопрос, запланирован ли уже такой контакт.

Ранее в субботу немецкий канцлер заявил, что намерен "в ближайшее время" поговорить с Путиным.

Президент РФ и канцлер ФРГ с момента начала СВО общались по телефону 11 раз, в том числе три раза - в трехстороннем формате с участием президента Франции Эмманюэля Макрона. Большая часть этих контактов были прошлой весной. В последний раз Путин и Шольц разговаривали по телефону 2 декабря 2022 года. Последняя очная встреча лидеров состоялась в Кремле 15 февраля 2022 года.