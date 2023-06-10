Медведев "запросил" у Rheinmetall точные координаты их будущего завода на Украине

Руководство немецкого концерна ранее подтвердило планы о строительстве такого завода по производству танков

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к немецкому концерну Rheinmetall, планирующему построить на Украине завод по производству танков, с "просьбой" прислать России координаты будущего предприятия.

"Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить завод по производству танков в Украине. Пожалуйста, пришлите точные координаты будущего завода. Спасибо!" - написал он в Twitter. Запись оставлена на немецком языке.

В марте сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther KF51 в год. Как заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в опубликованном в субботу интервью, производство танков Panther на заводе на Украине может начаться "через 15-20 месяцев".

В марте Медведев уже комментировал сообщения о возможном создании такого завода. Он писал, что Россия "ждет с нетерпением" этого события и отметит его должным образом "салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств".