10 июня, 11:53
Военная операция на Украине

Медведев "запросил" у Rheinmetall точные координаты их будущего завода на Украине

Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Руководство немецкого концерна ранее подтвердило планы о строительстве такого завода по производству танков

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился к немецкому концерну Rheinmetall, планирующему построить на Украине завод по производству танков, с "просьбой" прислать России координаты будущего предприятия.

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"Руководство немецкого концерна Rheinmetall подтвердило намерение построить завод по производству танков в Украине. Пожалуйста, пришлите точные координаты будущего завода. Спасибо!" - написал он в Twitter. Запись оставлена на немецком языке.

В марте сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Киевом о строительстве на территории Украины завода, который сможет выпускать до 400 новейших танков Panther KF51 в год. Как заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер в опубликованном в субботу интервью, производство танков Panther на заводе на Украине может начаться "через 15-20 месяцев".

В марте Медведев уже комментировал сообщения о возможном создании такого завода. Он писал, что Россия "ждет с нетерпением" этого события и отметит его должным образом "салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств". 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаГерманияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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