Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации российского Ан-124

Олег Степанов считает незаконным такое решение Канады

ОТТАВА, 10 июня. /ТАСС/. Решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине незаконно и является обычным воровством. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует", - сказал дипломат.

Комментируя заявление Трюдо о поставках Киеву очередной партии оружия, Степанов подчеркнул, что "любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников". "Совершенно очевидно, что все цели объявленной президентом РФ специальной военной операции будут выполнены", - добавил он.

Что касается введения в отношении физических и юридических лиц из РФ новых санкций, о которых, по данным телеканала CTV, также сообщил Трюдо в субботу, посол России заявил, что они не работают. "Санкции не работают, ни секторальные, ни персональные. Наши фигуранты воспринимают их со смехом. Никакого воздействия на Россию они не оказывают", - сказал он. При этом дипломат отметил, что такие действия Оттавы лишь "наносят непоправимый ущерб двусторонним отношениям", но "кабинет Трюдо об этом не думает".

Ранее агентство Reuters сообщило, что Трюдо, находящийся с необъявленным визитом в Киеве, объявил о конфискации Канадой российского Ан-124 и передаче его Украине. Кроме того, премьер-министр заявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн и расширении антироссийских санкционных списков.

Транспортный самолет "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" с грузом ковид-тестов из Китая, который был зафрахтован правительством Канады, прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года за два часа до того, как власти североамериканской страны из-за ситуации на Украине закрыли небо для полетов российской авиации. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вылетел в Россию.