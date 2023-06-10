МИД РФ заявил, что Киев нанес удар по самой сути зерновой сделки подрывом аммиакопровода

В ведомстве отметили, что перезапуск этого трубопровода являлся одним из ключевых направлений соглашения

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Подрыв Украиной аммиакопровода Тольятти - Одесса серьезно ударил по самой концепции зерновой сделки, одним из ключевых направлений которой является перезапуск этого трубопровода. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении на сайте МИД РФ.

"[Замглавы МИД РФ] Сергей Вершинин осудил подрыв украинцами аммиакопровода Тольятти - Одесса на подконтрольной Киеву территории и отметил, что тем самым нанесен серьезный удар по самой концепции стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года, включая "черноморскую инициативу", интегральной частью которых были поставки аммиака", - указали в ведомстве, комментируя итоги состоявшихся в пятницу консультаций РФ и ООН в Женеве об обеспечении выполнения меморандума об экспорте российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.

Во время встречи российская сторона констатировала, что Запад полностью блокирует продвижение по трем из пяти ключевых направлений в рамках реализации меморандума. В дипведомстве отметили, что речь идет о переподключении "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновлении поставок запчастей и техники, а также перезапуске аммиакопровода Тольятти - Одесса.

"В этой связи вновь подтверждено, что только скорейшее и эффективное урегулирование указанных проблем может способствовать восстановлению беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, что соответствует целям глобальной продовольственной безопасности в целом", - говорится в сообщении.

Внимание представителей ООН было также привлечено к тому, что российские компании-производители и поставщики сельхозпродукции вынуждены преодолевать "спровоцированные незаконными антироссийскими санкциями многочисленные ограничения и барьеры", которые связаны с банковскими платежами, доставкой и страхованием грузов самостоятельно и с большими издержками. Как отметили в МИД РФ, это негативно сказывается на ценах и физической доступности товаров.