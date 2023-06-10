МИД РФ назвал причиной разрушения Каховской ГЭС ракетные и артиллерийские удары ВСУ

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что украинская сторона приступила к ударам по плотине с 11 июля 2022 года с использованием крупнокалиберных снарядов и различных реактивных систем залпового огня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ВСУ регулярно наносили ракетные и артиллерийские удары по Каховской ГЭС с лета 2022 года, эти атаки и привели к разрушению плотины. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая привела хронологию украинских обстрелов.

"Методичные атаки ВСУ на ГЭС привели к начавшемуся 6 июня 2023 года разрушению ее конструкций и неконтролируемому сбросу воды из Каховского водохранилища вниз по течению Днепра", - отмечается в тексте. Согласно этим данным, украинская сторона приступила к ударам по плотине начиная с 11 июля прошлого года с использованием крупнокалиберных снарядов и различных реактивных систем залпового огня (РСЗО). В материале подчеркивается, что всего за лето - осень 2022 года по Каховской ГЭС только из американских РСЗО HIMARS было выпущено более 300 ракет.

В сообщении также обращается внимание на высказывания генерала ВСУ Андрея Ковальчука, командовавшего украинскими войсками в Херсонской области, в интервью The Washington Post в декабре 2022 года. В частности, он заявил, что украинцы наносили пробный удар из HIMARS по одному из шлюзов плотины, чтобы сделать в нем отверстие и посмотреть, насколько поднимется вода в Днепре.

"14 марта 2023 года глава Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что ГЭС не только подвергается регулярным обстрелам, но и ДРГ ВСУ регулярно пытаются проникнуть на ее территорию и плотину. По его словам, активно также работают снайперы, не дающие проводить на гидротехнических сооружениях ремонтные и регламентные работы", - говорится в тексте.