МИД РФ заявил о разочаровании решением суда ООН по иску Украины о геноциде

В качестве третьих сторон к делу допустят более 30 западных государств

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия разочарована принятым судом ООН решением допустить более 30 государств западных стран в качестве третьих сторон в дело по иску Украины о геноциде против РФ, они занимают проукраинскую позицию. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении МИД России.

Международный суд ООН объявил о беспрецедентном в истории суда решении допустить более 30 государств в качестве третьих сторон в разбирательство по иску Украины против России по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года.

"Российская сторона разочарована решением суда, принятым вопреки представленным суду доказательствам противоречия такой практики правилам суда и общим принципам правосудия, - отметили в дипведомстве. - Все допущенные в качестве третьих сторон государства занимают проукраинскую позицию и относятся к западному лагерю".

О поддержке решения

В МИД РФ указали на то, что не все судьи поддержали это решение. "Проголосовавшая против судья Сюэ Ханьцинь (КНР) представила в суд развернутое обоснование некорректности занятой им позиции. Судья Далвир Бхандари (Индия) раскритиковал недостаточное внимание суда к беспримерной массовости допуска третьих сторон, серьезно обременивших процесс", - добавили в министерстве. В МИД РФ также подчеркнули, что в то же время международный суд удовлетворил требование российской стороны и единогласно отказал США в допуске к этому делу. "На период принятия решения председатель суда - американка Джоан Донохью - была вынуждена устраниться от выполнения председательских функций", - констатировали в ведомстве.

Кроме того, в российском МИД обратили внимание на то, что допущенные в качестве третьих сторон страны пытаются оказать давление на международный суд под предлогом интерпретации отдельных положений Конвенции о геноциде, чтобы понудить высший орган юстиции к принятию необоснованного решения в пользу украинской стороны, "вопреки очевидной абсурдности выдвигаемых Киевом обвинений". "Российская Федерация рассматривает подобное "лавинообразное" вступление в дело государств, не имеющих к нему отношения, в пользу одной стороны спора как недопустимое нарушение принципа равноправия сторон и злоупотребление процессуальными правами", - резюмировали в дипведомстве.

"Это решение суда будет использовано против Международного суда и всего международного правосудия. Взятый коллективным Западом курс на политизацию системы международного правосудия и превращение его в инструмент расправы над неугодными угрожает подрывом всей системы мирного разрешения споров, являющейся основой международных отношений. Совершенно очевидно, что подобные схемы будут использоваться и в дальнейшем как против России, так и против других государств, противостоящих гегемонистским устремлениям Вашингтона. В этом вся суть навязываемого узкой группой западных государств так называемого "порядка, основанного на правилах": правосудие не для всех, а для избранных", - заключили в министерстве.