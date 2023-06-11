"Единая Россия" выдвинула Айсена Николаева кандидатом на выборы главы Якутии

Выборы пройдут 10 сентября

ЯКУТСК, 11 июня. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева в качестве кандидата на выборы руководителя региона. Об этом сообщил в воскресенье Николаев в своем Telegram-канале.

"Сегодня конференция партии "Единая Россия" выдвинула меня кандидатом на должность главы республики. Благодарен своим однопартийцам за оказанное мне доверие. Для меня это высокая честь, а также огромная ответственность перед всем многонациональным народом Якутии. Как и ранее, в центре моего внимания будут жизнь каждого жителя Якутии и жизнь всей нашей республики", - написал Николаев.

По его словам, здоровье и образование, комфорт и безопасность жизни, мобильность и труд - решения в данных и других направлениях лягут в основу программы развития республики. "Нам вместе предстоит много работы, и мы обязательно добьемся успеха", - добавил Николаев.

В Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы главы региона и народных депутатов парламента назначены на 10 сентября.

29 мая президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона. Позднее Николаев заявил о желании участвовать в выборах на пост руководителя республики.

Николаев в мае 2018 года был назначен врио главы Якутии. В сентябре того же года был избран главой региона на прямых досрочных выборах, на которых получил 71,4% голосов избирателей.