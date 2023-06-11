В ЛДПР предложили разрешить депутатам Думы выступать представителями граждан в судах

Как отмечается в пояснительной записке, к депутатам и руководителям парламентских партий ежедневно обращаются граждане с просьбой оказать содействие в защите законных прав, свобод и интересов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Макаров разработал законопроект, который наделяет федеральных законодателей правом оказывать бесплатные юридические услуги гражданам и разрешит выступать их представителями в суде. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Макаров предлагает дополнить закон "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" тремя статьями. Первая закрепит в нем понятие парламентская партия, вторая и третья опишут полномочия парламентских партий и порядок реализации их полномочий по обеспечению граждан бесплатной юридической помощью. Согласно тексту, "парламентские партии вправе оказывать гражданам все виды бесплатной юридической помощи", предусмотренные законодательством.

В пояснительной записке отмечается, что к депутатам и руководителям парламентских партий ежедневно обращаются граждане с просьбой оказать содействие в защите законных прав, свобод и интересов. Основная тема обращений граждан в Госдуму - социальная сфера (более 38%). Таким образом, большинство обращений депутаты получают от граждан, которые нуждаются в социальной поддержке и защите, и они имеют право получить бесплатную юридическую помощь, считает Макаров.

Реализация гражданами права на такую помощь в рамках обращения к представителю избранной парламентской партии - действенный механизм реагирования на реальные потребности и проблемы общества, отмечается в записке.

"Оказание квалифицированной и своевременной юридической помощи - важная функция, полномочия по исполнению которой должны быть закреплены в законе для всех публичных органов государственной власти, в том числе и для политических партий, допущенных к распределению депутатских мандатов в Государственной думе", - подчеркнул Макаров.

Законопроект в ближайшее время будет внесен в Госдуму.