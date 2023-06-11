"Единая Россия" выдвинула Владислава Кузнецова кандидатом на пост главы Чукотки

Его кандидатуру поддержали на партийной конференции

ТАСС, 11 июня. Чукотское региональное отделение "Единой России" на прошедшей в воскресенье партийной конференции выдвинуло врио руководителя Чукотского автономного округа (АО) Владислава Кузнецова кандидатом на пост главы региона, сообщается в Telegram-канале отделения.

"Чукотское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло Владислава Кузнецова кандидатом на выборы губернатора Чукотского АО. Его кандидатуру поддержали на партийной конференции", - говорится в сообщении.

Ранее депутаты округа назначили на 10 сентября выборы губернатора региона. В единый день голосования на Чукотке также пройдут избирательные кампании по выборам главы поселка Угольные Копи, глав и совета депутатов Билибинского муниципального района и городского округа Эгвекинот, а также совета депутатов городского округа Певек.

Президент РФ Владимир Путин 15 марта принял досрочную отставку губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина, который возглавлял регион с 3 июля 2008 года. Врио руководителя Чукотского АО был назначен Владислав Кузнецов, бывший первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики.