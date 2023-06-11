Матвиенко: Россия не считает Запад исконным врагом, но иллюзий насчет него быть не должно

Спикер Совфеда подчеркнула, что Запад встал на путь резкой конфронтации с Россией, следуя в фарватере политики США, которые делают все для удержания своей мировой гегемонии

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада, который Россия не считает своим исконным врагом, но для кого является "чуждой европейской цивилизации".

"Надо окончательно освободиться от иллюзий относительно Запада. Мы не считаем его нашим исконным врагом. В то же время история свидетельствует: он рассматривал наше Отечество, мягко говоря, как нечто чуждое европейской цивилизации. Этот настрой глубоко укоренен в европейском обществе, его нельзя не учитывать", - написала спикер Совфеда в своем блоге, опубликованном на сайте верхней палаты в субботу в преддверии Дня России.

Матвиенко отметила, что, оглядываясь назад, она вновь и вновь приходит к одному выводу, что Россия за 30 лет новейшей истории сделала все, чтобы обеспечить свою безопасность, свои законные национальные интересы исключительно мирными, в первую очередь дипломатическими средствами. "Если в чем-то и можем упрекнуть себя, то только в излишней доверчивости. И еще, наверное, в недостаточной жесткости. Как оказалось, любой другой язык наши так называемые партнеры воспринимают как проявление слабости", - констатировала политик.

Она подчеркнула, что Запад встал на путь резкой конфронтации с Россией, следуя в фарватере политики США, которые делают все для удержания своей мировой гегемонии. "Убеждена, эти попытки обречены на провал. И потому, что это противоречит объективной логике нашего времени. И потому, что Запад явно утратил способность правильно оценивать самого себя, свои возможности", - считает председатель верхней палаты парламента.

По ее словам, речь не только о материальных возможностях, но и в том числе в "глубоком кризисе либеральной идеологии", в фальшивости утверждений Запада о своей приверженности ценностям демократии, прав человека и неприкосновенности частной собственности, которые попираются западными странами как внутри своих государств, так и в мире в целом. Еще одним фактором, влияющим на способность Запада оценивать свои возможности, Матвиенко назвала "снижение качества политического класса, который формируется "из людей, зацикленных на избранности Запада, убежденных в безусловной правильности всех своих решений и действий, умеющих говорить с оппонентами только на одном языке - с позиции силы". "Значительная часть нынешних политиков, государственных деятелей Запада даже не пытаются понять, что в мире происходят глубинные изменения, что он сегодня совсем не такой, каким был, скажем, 20-25 лет назад", - отметила спикер Совфеда.

Матвиенко также указала на особое значение Дня России сейчас, "когда США, их союзники ведут против страны военные действия с территории Украины руками ее вооруженных сил, националистических формирований, иностранных наемников". "В ходе специальной военной операции мы защищаем свою родину. Защищаем от самой большой угрозы со времени окончания Великой Отечественной войны. Потому что цель инициаторов военного конфликта, озвучиваемая ими официально, - нанести стратегическое поражение России. Превратить наше Отечество из мировой державы в периферийное государство, а если удастся, то и вовсе стереть его с политической карты мира, свершить то, что не удалось Наполеону в XIX, а Гитлеру в XX веке", - написала глава Совфеда.