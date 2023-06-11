Матвиенко заявила о нулевых шансах поставить Россию на колени

Это показала специальная военная операция, считает председатель Совета Федерации

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прошедшие месяцы с начала специальной военной операции (СВО) показали, что шансы сокрушить и поставить на колени Россию нулевые. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге, опубликованном на сайте верхней палаты в преддверии Дня России.

"Если говорить о наших действиях внутри страны, то главный вывод однозначен - Россия должна быть сильной. Притом сильной во всех отношениях: технологическом, экономическом, социальном, моральном. И, что ныне особенно важно, - в военном отношении, в деле обеспечения своей безопасности. Сегодня, спустя 15 месяцев после начала СВО, совершенно очевидно: шансы сокрушить, поставить на колени нашу страну нулевые. Победа России в конфликте вокруг Украины неизбежна", - написала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что власти страны сумели в кратчайшие сроки адаптировать государство, общество и экономику к новым реалиям. "Сделать это без ухудшения качества жизни людей. Без шараханий в общественно-политической сфере, без ограничений, даже малейших, прав и свобод граждан. Без метаний, принятия чрезвычайных мер в сфере управления экономикой, хотя недостатка в таких призывах не было", - отметила Матвиенко.

"Конечно, мы в полной мере отдаем себе отчет, что нас ждут новые серьезные вызовы, и надо встретить их во всеоружии, что, безусловно, потребует нового качества взаимодействия власти и общества. Мы его обеспечим, так как за 30 лет новейшей истории России под нашу государственность, общественную систему подведен надежный, крепкий фундамент", - продолжила сенатор.

Председатель верхней палаты парламента также отметила, что в стране сложилось настоящее гражданское общество, где каждый сознает свою личную ответственность за настоящее и будущее страны. "Убеждена, нас невозможно загнать в угол, изолировать, сделать страной-изгоем. Россия остается и останется мировой державой. И потому, что мы сильное государство, с которым просто невозможно не считаться. И потому, что повестка, которую мы продвигаем на мировой арене, - повестка уважения суверенитета, всестороннего и равноправного сотрудничества, безопасности для всех - близка очень многим государствам и народам. И, конечно же, потому, что становление многополярной системы международных отношений, в которой объективно нет и не может быть места для глобальной гегемонии, приняла необратимый характер", - отметила Матвиенко.

Она также добавила, что российские власти четко понимают свои стратегические цели, и есть уверенность, что "они будут непременно реализованы". "Сегодня я вижу, что Россия снова, говоря словами знаменитого российского дипломата князя Александра Горчакова, сосредотачивается. Это время вдумчивой оценки накопленного нами опыта, наших достижений и просчетов, уязвимостей, рисков и возможностей. Мы обладаем огромным потенциалом - экономическим, социальным, духовным, кадровым, сильны верностью принципам, от которых не отступим. В наличии единство общества, боевой настрой. А главное - нам есть, что предложить миру", - заключила спикер Совфеда.