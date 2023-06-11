Песков заявил об отсутствии "хотя бы хлипкого фундамента" для переговоров с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ отметил нежелание и неготовность Киева, а также недозволенность со стороны Запада выстраивать диалог с Москвой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что сейчас нет "хотя бы хлипкого фундамента", чтобы вести переговоры с Украиной. Такую точку зрения он высказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент выложил в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

"Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог. Мы видим: а) нежелание режима, b) неготовность, с) непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков", - сказал Песков.

По его словам, "поэтому сейчас нет никаких предпосылок для переговоров".

Ранее представитель Кремля говорил о том, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности, это исключает расширение НАТО к границам страны и вступление Украины в альянс. Песков также отмечал, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о потенциальном членстве Украины в НАТО говорят о "неготовности, нежелании и неспособности" Киева решать существующие проблемы за столом переговоров.