Захарова отметила, что Москва уделяет большое внимание дискуссии журналистов РФ и Африки

Официальный представитель МИД добавила, что российская сторона готова содействовать углублению их взаимодействия

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Москва внимательно наблюдает за дискуссией между СМИ России и Африки, российская сторона готова содействовать углублению их взаимодействия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении к участникам медиафорума в Каире, посвященном диалогу России и Африки.

"Я уверена, в Москве внимательно изучат итоги нашей дискуссии, окажут содействие в развитии и укреплении связей между медийными сообществами наших стран. Я искренне надеюсь, что сегодняшняя встреча позволит представителям российских и африканских СМИ найти новые точки соприкосновения и придаст импульс в углублении их взаимодействия", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что саммит Россия - Африка, который пройдет в конце июля в Санкт-Петербурге, станет хорошим поводом продолжить диалог между журналистами из России и Египта, а также других стран Африки. "[Саммит] был впервые организован в 2019 году при совместном председательстве президента России и президента Египта. Рассчитываем, что такая традиция плотного взаимодействия и контактов на высшем уровне будет продолжена и в этом году в том числе", - указала официальный представитель МИД РФ.

"Как вы знаете, в прошлый раз саммит Россия - Африка принимал российский город Сочи, а в этом году буквально через месяц мы ждем гостей из Африки, наших друзей, наших коллег уже на форум Россия - Африка в Санкт-Петербурге. И уверена, египетская делегация прибудет и также будет широко представлена", - добавила Захарова.