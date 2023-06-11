Посол РФ отметил, что Египет придерживается нейтралитета в противостоянии России и Запада

Георгий Борисенко при этом указал на недостаток объективности, который иногда наблюдается в Египте при освещении темы СВО, поскольку репортажи "часто базируются исключительно на информации западных новостных агентств"

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Каир придерживается нейтральной позиции в ситуации острого противостояния России и Запада. Об этом заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко на медиафоруме, посвященном диалогу России и Африки.

Посол указал на роль СМИ в поиске взаимопонимания между народами. "Мы благодарны египетским журналистам, которые уделяют значительное внимание нашей стране, в том числе уже полгода регулярно сообщают о подготовке к саммиту Россия - Африка в Санкт-Петербурге", - добавил он.

Посол отметил, что "Египет, как и остальные арабские страны, официально придерживается нейтралитета в нынешнем остром противостоянии России и Запада по поводу Украины и в глобальном измерении".

"Но, к сожалению, порой в публикациях о специальной военной операции наблюдается недостаток объективности", - констатировал посол. "Репортажи о текущих событиях часто базируются исключительно на информации западных новостных агентств, - заметил Борисенко. - В результате у зрителей и читателей может складываться искаженная картина".