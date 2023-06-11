11 июня, 12:11

Путин на предстоящей неделе вручит госпремии в Кремле и выступит на ПМЭФ

Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

В программе "Москва. Кремль. Путин" сообщили, что неделя президента будет насыщена и международными контактами

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День России, 12 июня, вручит государственные премии и золотые медали Героев Труда в Кремле.

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Также на предстоящей неделе глава государства примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Президентская неделя будет насыщена и международными контактами. Более того, сразу несколько лидеров приедут в Россию", - отмечается в программе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень РоссииПМЭФ
© Информационное агентство ТАСС
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