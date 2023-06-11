МИД РФ назвал пропагандой материал на портале правительства Канады о правах СМИ в России

Публикация не выдерживает элементарного факт-чекинга, отметили в российском ведомстве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Материал о якобы имеющих место нарушениях прав и свобод журналистов и СМИ в России, появившийся на портале правительства Канады, является набором пропагандистских штампов и не выдерживает элементарного факт-чекинга. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении МИД РФ.

"Появившийся на портале канадского правительства материал о якобы имеющих место нарушениях прав и свобод журналистов и СМИ в России, оперативно подхваченный и распространенный Госдепартаментом США, представляет собой банальный набор пропагандистских штампов и не выдерживает элементарного факт-чекинга. Об уровне "аналитики" можно судить хотя бы по тому, что в короткой публикации [глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров указан в качестве "посла России при ООН"... Не секрет, что политистеблишмент Канады и США живет прошлым, цепляясь за комфортный для них концепт однополярного мира, но хотелось бы напомнить, что уже с 2004 (!) года Сергей Викторович является министром иностранных дел нашей страны. Остальные пункты под стать этому утверждению <...>", - говорится в сообщении.

Об иностранных агентах

В частности, комментируя утверждение о том, что с прошлого года "почти все независимые СМИ были запрещены, заблокированы и объявлены "иностранными агентами", в дипведомстве напомнили, что к "независимым" на Западе причисляют исключительно те СМИ, которые получают западное финансирование и обслуживают западные интересы. "В этом смысле признание у нас некоторых из таких медиа иностранными агентами - не более чем констатация факта. Однако в отличие от тех же США в России такие СМИ могут беспрепятственно продолжать свою журналистскую деятельность, получать аккредитации на мероприятия и публиковать материалы при условии соблюдения требований маркировки и отчетности", - указали в МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что в России заблокировано вещание только тех СМИ, которые нарушали нормы российского законодательства, и за каждой такой блокировкой стоит обоснованное конкретными фактами решение судебных органов.

"На Западе, включая Канаду, запреты - сугубо политическая мера, к которой без зазрения совести прибегают под лозунгами "борьбы с российской пропагандой". Это явное пренебрежение нормами демократического общества, яркий пример диктатуры неолиберализма", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ также отметили, что в Канаде почему-то обеспокоилось тем, что в России приняты законы о борьбе с диффамацией. "Видимо, там не в курсе или подзабыли, что это за феномен и почему ему следует противодействовать правовыми методами. Речь идет о законных способах отстаивать свою честь и достоинство, дезавуировать злонамеренную клевету и попытки испортить деловую репутацию. В России эти вопросы регулируются уже десятки лет несколькими нормативными актами: Гражданский кодекс РФ (ст. 150,152); постановление пленума Верховного суда Российской Федерации от 24.02.2005 №3 "О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц". Отдельного закона о диффамации, как утверждает правительство Канады, в России не принято. Налицо заведомо ложное заявление режима [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо", - подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ подчеркнули, что в целом пропагандистская работа канадских и американских коллег оставляет удручающее впечатление "скучной лжи". В ведомстве констатировали, что "составленные на коленке" "обвинения" в адрес России ничего, кроме недоумения и жалости, не вызывают".

"Такое впечатление, что при составлении этих материалов авторы смотрели в зеркало и описывали собственные пороки, на выходе "приперчив" фантазии набором клишированных русофобских фраз из репертуара своих же мейнстримовых СМИ. И ведь на эти недоразоблачения "российской дезинформации" тратятся немалые деньги налогоплательщиков, - добавили в МИД РФ. - Возникает вопрос: на кого же все-таки рассчитаны эти фейки? Если судить по нецензурированной реакции аудитории в интернете и комментариям обычных людей, вранью англосаксонской прессы и официальных лиц Госдепа или МИД Канады не верит уже почти никто, над ними просто... смеются".