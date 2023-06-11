11 июня, 16:02

Посол РФ в Вене считает, что СМИ Германии и Австрии ведут кампанию по очернению России

По словам Дмитрия Любинского, посольство РФ "практически полностью заблокировано в австрийском информационном пространстве"

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Средства массовой информации в Австрии и Германии держат себя "откровенно русофобно" и ведут кампанию по очернению образа России. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью порталу Exxpress, опубликованном в воскресенье.

"Австрийские СМИ, а немецкие еще в большей степени, уже давно держат себя (за редким исключением) откровенно русофобно. В местном информпространстве царит настоящая истерия в отношении нашей страны. Пропагандистская кампания по очернению образа России в самом разгаре. Фейк-ньюз и смысловые передержки выступают главным оружием, а правда для большинства абсолютно предвзятых комментаторов вообще не имеет значения", - сказал дипломат.

Он отметил, что посольство России "практически полностью заблокировано в австрийском информационном пространстве".

"Запад, возомнивший себя образцом и даже иконой демократии, де-факто вводит цензуру, зачищает свое информпространство от альтернативных точек зрения и борется с любыми проявлениями инакомыслия", - заявил посол. 

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