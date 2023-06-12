12 июня, 02:08
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о концентрации группировок ВСУ для удара на донецком направлении

Сейчас все атаки украинских военных успешно отражаются бойцами ВС РФ, рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин

ДОНЕЦК, 12 июня. /ТАСС/. Украинские войска сконцентрировали группировки в районах Угледара и Авдеевки с перспективой удара на этих направлениях. Об этом сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Ян Гагин.

"Наиболее активные и горячие сейчас угледарский и авдеевский участки. Сейчас они [ВСУ] рассматривают перспективным именно донецкое направление. ВСУ сконцентрировали достаточно серьезные силы, они продолжают аккумулировать личный состав и технику на этом направлении", - пояснил советник.

Все атаки ВСУ сейчас купируются силами РФ, уточнил Гагин.

Как сообщил 11 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ за сутки отразили восемь атак ВСУ на донецком направлении. Наиболее активные боевые действия велись в районах Марьинки и Авдеевки. Украинским военным не удалось вклиниться в российскую оборону. 

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