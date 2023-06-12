Посол РФ в Ашхабаде заявил о росте по всем направлениям партнерства с Туркменией

Иван Волынкин отметил, что сейчас несколько крупных российских компаний работают на туркменском рынке. Среди них РЖД, "Камаз" и другие

АШХАБАД, 12 июня. /ТАСС/. Поступательное движение наблюдается по всем направлениям сотрудничества России и Туркмении. Об этом написал посол РФ в Ашхабаде Иван Волынкин в своей статье по случаю Дня России.

"По всем направлениям двустороннего взаимодействия Москвы и Ашхабада наблюдается поступательное движение. Россия входит в тройку наиболее значимых торговых партнеров Туркменистана. За 2022 год товарооборот между нашими странами составил более 1,6 млрд долларов", - написал он. Статью опубликовала официальная газета "Нейтральный Туркменистан".

Волынкин напомнил, что на туркменском рынке работают крупные российские производственные и логистические компании: РЖД, "Камаз", "Татнефть", "Возрождение". По его словам, весомый вклад в развитие двусторонних отношений России и Туркменистана вносят межрегиональные связи. "Особенно тесно с нашими туркменскими братьями сотрудничают Санкт-Петербург, Республика Татарстан, а также Астраханская и Челябинская области", - пишет посол.

Дипломат также подчеркнул, что углубленное стратегическое партнерство России и Туркмении является не только фундаментом развития многопланового двустороннего взаимодействия, но и одной из важнейших составляющих поддержания прочного мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. "В этот праздничный день я выражаю уверенность в том, что российский и туркменский народы сообща продолжат двигаться к новым горизонтам, а доверительный контакт и стремление к взаимовыгодному сотрудничеству наших Президентов - Владимира Владимировича Путина и Сердара Бердымухамедова - придадут дополнительный импульс развитию наших отношений", - добавил Волынкин.