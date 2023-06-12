Пасечник заявил, что ЛНР получила новую жизнь в составе России

Врио главы ЛНР также отметил, что в будущем совместными усилиями республику удастся превратить в преуспевающий и самодостаточный регион РФ

ЛУГАНСК, 12 июня. /ТАСС/. Луганская Народная Республика (ЛНР) в составе России получила новую жизнь, где государство обеспечивает социальную защиту граждан и модернизацию важнейших отраслей. Об этом в День России заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

"Воссоединившись с Россией, мы ощутили, что такое внимание со стороны государства, сплоченность и взаимовыручка народов огромной страны. Социальная защита, масштабная стройка, модернизация образования и здравоохранения, возрождение сельского хозяйства и промышленности - Луганщина, без преувеличения, получила новую жизнь", - говорится в поздравлении Пасечника с Днем России.

Врио главы ЛНР выразил уверенность в том, что совместными усилиями республику удастся превратить в преуспевающий и самодостаточный регион России.

В ЛНР впервые отмечают праздник в качестве полноправного субъекта РФ.