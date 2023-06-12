Лавров: переговоры с Пакистаном по нефтяному проекту находятся на завершающей стадии

По словам главы российского МИД, странам удалось добиться значительного прогресса в двусторонней торговле

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия и Пакистан активно взаимодействуют в борьбе с угрозами безопасности, наращивают двустороннюю торговлю, а также реализуют договоренности о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем видеообращении к гражданам Пакистана по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами, опубликованном в понедельник на сайте дипведомства России.

"Отрадно, что за последние годы нам удалось добиться значительного прогресса в двусторонней торговле, - отметил министр. - Россия стала крупным поставщиком пшеницы в Пакистан, поставки которой в прошлом году превысили один миллион тонн. Переговоры о запуске проекта сотрудничества в нефтяном секторе находятся на завершающей стадии".

В январе представители правительств Пакистана и России достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и условились до их начала согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистан рассчитывает, что импорт из России позволит в будущем удовлетворить до 35% его потребностей в нефти. 31 мая газета Dawn со ссылкой на госминистра нефти Пакистана Мусадика Малика сообщила, что суда с российской нефтью прибыли в Оман и пакистанская сторона начнет получать углеводороды через неделю.

Партнерство в сфере безопасности

РФ, по словам Лаврова, рассматривает Пакистан "в качестве ключевого международного партнера в совместных усилиях по борьбе с общими вызовами и угрозами безопасности, включая трансграничную преступность и терроризм". "Мы придаем большое значение дальнейшему конструктивному сотрудничеству с вашей страной на международных форумах, - продолжил он. - Высоко ценим вклад Пакистана в деятельность ООН и ее специализированных учреждений. Приветствуем активное участие Исламабада в совместной работе в рамках ШОС в качестве полноправного члена этой организации, играющей важную роль в налаживании многостороннего сотрудничества в Большой Евразии".

"Мы готовы работать вместе над дальнейшим взаимодействием наших стран и народов, укреплением взаимовыгодных отношений в области политики, безопасности, экономики, образования, в культурно-гуманитарной и других сферах", - подчеркнул глава МИД РФ.

Близость подходов в международных делах

Как отметил Лавров, сегодня отношения двух стран развиты и основаны на доверии, "на совпадении или близости подходов к ключевым вопросам международной повестки дня". "Вместе с нашими пакистанскими партнерами мы выступаем за формирование более справедливого и демократического многополярного мирового порядка, - указал он. - Мы уважаем культурное и цивилизационное многообразие народов, их право самостоятельно определять пути своего политического, социального и экономического развития".

Глава российской дипломатии отметил, что российское видение мироустройства и понимание традиционных нравственных ценностей созвучно принципам веры, единства и дисциплины, сформулированным отцом пакистанского народа Мухаммадом Али Джинной.

По словам министра, в отношениях двух стран были разные периоды, но Россия всегда была заинтересована в расширении сотрудничества с Пакистаном и ни при каких обстоятельствах не отказывалась от своих обязательств. Ярким тому подтверждением, продолжил Лавров, является участие советских специалистов в строительстве крупнейшего сталелитейного завода в Карачи в 1980-х годах, несмотря на конфликт, бушевавший в то время в Афганистане.

Лавров в своем поздравлении также отметил, что РФ знает и о большом интересе и уважении, которые пакистанский народ питает к России и президенту Владимиру Путину, и ценит их.

В новость внесена правка (9:37) - передается с исправлением дня публикации видео в первом абзаце, верно - в понедельник