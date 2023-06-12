ЛДПР выдвинула кандидата на выборы главы Якутии

Выборы главы региона и народных депутатов парламента назначены на 10 сентября

ЯКУТСК, 12 июня. /ТАСС/. Либерально-демократическая партия (ЛДПР) выдвинула в качестве кандидата координатора регионального отделения Гаврила Парахина на выборы главы Якутии, которые пройдут в регионе в сентябре этого года. Об этом сообщили ТАСС в Якутском региональном отделении ЛДПР.

"Сегодня прошла конференция Либерально-демократической партии (ЛДПР), на которой мы выдвинули нашего кандидата от партии на выборы главы республики - Гаврила Павловича Парахина. Он является координатором партии в Якутском региональном отделении", - сообщили в партии.

В Якутии в этом году пройдут выборы главы республики, народных депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн) Якутии и депутатов Якутской городской думы. Также пройдут выборы глав девяти районов республики и депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы главы региона и народных депутатов парламента назначены на 10 сентября.

11 июня партия "Единая Россия" выдвинула действующего главу Якутии Айсена Николаева в качестве кандидата на выборы руководителя региона. Кроме того, по данным Центризбиркома Якутии, партиями приняты решения о выдвижении в качестве кандидатов на выборах главы региона Владимира Тимофеева от Партии пенсионеров, Игоря Борисова от партии "Коммунисты России", Александра Вакаря от партии "Зеленые", Юрия Пшенникова от "Гражданской платформы", Олега Маклашова от партии "Родина".

По данным ЦИК Якутии, первые четыре из них сдали документы для выдвижения.

Как сообщила журналистам замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева, партия в эту предвыборную кампанию сосредоточится на выборах местного самоуправления и в Государственное собрание (Ил Тумэн). "Это создаст базу для последующего выдвижения кандидатов нашей партии на должность высшего руководящего лица нашей республики - должность Ил Дархана", - сказала Авксентьева.

29 мая президент России Владимир Путин на встрече с Николаевым поддержал его выдвижение на выборы руководителя региона. Позднее Николаев заявил о желании участвовать в выборах на пост руководителя республики.