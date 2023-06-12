Две партии выдвинули кандидатов в губернаторы Алтайского края

От "Зеленой альтернативы" будет баллотироваться руководитель регионального отделения партии Виктор Нагайцев, от КПРФ - первый секретарь краевого обкома Мария Прусакова

БАРНАУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Партия "Зеленая альтернатива" и КПРФ выдвинули кандидатов на пост губернатора Алтайского края, выборы которого состоятся 10 сентября. От "Зеленой альтернативы" будет баллотироваться руководитель регионального отделения партии Виктор Нагайцев, от КПРФ - первый секретарь краевого обкома КПРФ Мария Прусакова, сообщили в партиях.

"По итогам общего собрания регионального отделения выдвинут его руководитель, доцент Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета Виктор Нагайцев", - заявили ТАСС в партии "Зеленая альтернатива".

В краевом обкоме КПРФ сообщили, что кандидатом в губернаторы выдвинута первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова.

Выборы губернатора в Алтайском крае проводятся раз в пять лет. В начале июня депутаты Заксобрания Алтайского края назначили на 10 сентября дату выборов губернатора региона. 7 июня председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Алтайский край вошел в число регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). В 2018 году губернатором края был избран Виктор Томенко.