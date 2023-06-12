12 июня, 09:22,
обновлено 12 июня, 09:42
День России

Путин назвал патриотизм и ответственность за судьбу Родины священными для россиян

Михаил Метцель/ ТАСС
© Михаил Метцель/ ТАСС

По словам президента, эти качества гражданам России завещали предки

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что патриотизм завещан россиянам предками, для нынешних поколений это наследие священно.

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"Патриотизм, ответственность за судьбу Отчизны завещаны нам предками, которые достигли поистине грандиозных трудовых и ратных побед. Сейчас мы особенно остро осознаем, что значит их свершение, их неизменная сплоченность, твердая решимость вставать на защиту родной земли, работать ради общего блага и процветания Отечества", - сказал глава государства, выступая на церемонии вручения государственных премий и награждения Героев Труда в День России.

"Для нас это наследие священно, мы верны его традициям", - подчеркнул Путин.

Президент поздравил россиян с Днем России, отметив, что "этот государственный праздник знаменует неразрывность многовековой истории, величие и славу Отечества, утверждает единство многонационального народа, преданность своей стране, теплое, душевное отношение к любимой Родине". "Такие пронзительные чувства трудно передать словами, но они понятны и близки каждому из нас", - убежден глава государства.

"Сегодня, в непростое для России время, они еще больше, крепче объединяют наше общество, служат надежной опорой нашим героям - участникам специальной военной операции", - заявил Путин.

По мнению президента, выдающиеся россияне, которые сегодня получают награды, "своим примером, своей жизнью показывают преданность Отечеству". "Все вы смогли достичь вершин в своем призвании, творчестве, профессии, стать примером целеустремленности, сильного волевого характера и душевной щедрости", - обратился президент к Героям Труда и лауреатам госпремий. Он поблагодарил их "за доблестное служение Родине, обществу и людям". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДень России
© Информационное агентство ТАСС
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