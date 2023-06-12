"Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова кандидатом в губернаторы Красноярского края

Единый день голосования пройдет 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Делегаты конференции красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова кандидатом от партии на пост главы региона.

Об этом на конференции сообщил секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко.

"Кандидатом на должность губернатора Красноярского края от партии "Единая Россия" выдвинут Котюков Михаил Михайлович", - сообщил Додатко.

За Котюкова проголосовали 188 делегатов конференции. Всего на мероприятии присутствовали 212 делегатов из 67 местных отделений партии.