12 июня, 09:46,
обновлено 12 июня, 09:58

"Единая Россия" выдвинула Михаила Котюкова кандидатом в губернаторы Красноярского края

Андрей Самсонов/ ТАСС
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков
© Андрей Самсонов/ ТАСС

Единый день голосования пройдет 10 сентября

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Делегаты конференции красноярского регионального отделения партии "Единая Россия" выдвинули врио губернатора Красноярского края Михаила Котюкова кандидатом от партии на пост главы региона.

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Об этом на конференции сообщил секретарь регионального отделения партии Алексей Додатко.

"Кандидатом на должность губернатора Красноярского края от партии "Единая Россия" выдвинут Котюков Михаил Михайлович", - сообщил Додатко.

За Котюкова проголосовали 188 делегатов конференции. Всего на мероприятии присутствовали 212 делегатов из 67 местных отделений партии. 

Теги:
РоссияКотюков, Михаил МихайловичКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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