Кириенко: ВСУ стреляют по местам эвакуации людей из зон подтопления после подрыва ГЭС

По словам первого замруководителя администрации президента РФ, "там нет ни одного военного"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Украинская сторона обстреливает места размещения людей, эвакуированных из зоны подтопления Каховской ГЭС, несмотря на то, что там нет военных, заявил журналистам первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Сегодня в помощи людям, попавшим в наводнение после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, участвуют волонтеры. Там стреляют. Там постоянно стреляют, причем, мерзавцы, они стреляют прямо по местам эвакуации. То есть как только скапливаются люди, которых эвакуируют, вот прямо туда, где скапливаются люди [стреляют]", - сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что "там нет ни одного военного, попросту ни одного человека с оружием, ни одной единицы военной техники". "Вот они стреляют прямо туда, где скапливаются люди", - сказал он.

По словам Кириенко, в зоне подтопления героически работают не только сотрудники МЧС, "но и обычные люди, которые просто взяли отпуск за свой счет и поехали помогать". "Эти люди вызывают огромное уважение и невероятное чувство благодарности", - заключил он.

В целом Кириенко высоко оценил усилия волонтеров по помощи бойцам и людям в зоне СВО. Он упомянул волонтеров "Народного фронта", волонтерскую роту "Боевого братства", "Молодую гвардию" "Единой России" и "огромное количество людей", которые участвуют в проектах "Все для победы" и "Мы вместе". "Это разные люди. Но каждый из них считает своим долгом внести свой вклад в победу, свой вклад в помощь ребятам, которые воюют сегодня на передовой, свой вклад в помощь тем, кто нуждается в этой помощи в любой точке нашей большой страны", - сказал Кириенко.