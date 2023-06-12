Путин назвал Берлускони настоящим другом и дорогим человеком

Президент признался, что смерть экс-премьера Италии для него стала "невосполнимой потерей и большим горем"

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что смерть экс-премьера Италии Сильвио Берлускони для него стала большим горем, поскольку из жизни ушел настоящий друг и дорогой человек.

"Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом", - написал глава российского государства в телеграмме соболезнования президенту Италии Серджо Маттарелле.

"Я всегда искренне восхищался его мудростью, способностью принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях. В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора", - поделился воспоминаниями о Берлускони Путин. Его уход из жизни президент РФ назвал "невосполнимой потерей и большим горем".

Он назвал Берлускони замечательным человеком, с которым связаны самые важные события новейшей истории Италии. Президент РФ отметил, что Берлускони был истинным патриотом, который превыше всего ставил интересы Отечества. Глава российского государства указал, что, возглавляя Совет министров и занимая другие важные государственные должности, политик многое сделал для экономического и социального развития Италии, для упрочения позиций Рима в Европе и на мировой арене. По оценке Путина, Берлускони "по праву считался патриархом итальянской политики", политик пользовался высоким международным авторитетом.

Президент РФ также обратил особое внимание на то, что Берлускони "внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей". Путин заверил, что в России Берлускони будут помнить как принципиального и последовательного сторонника укрепления дружественных отношений между РФ и Италией.

Он попросил президента Италии передать родным и близким Берлускони слова поддержки и искреннего сочувствия. "Желаю всем душевной стойкости перед лицом этой тяжелейшей утраты", - написал глава российского государства.