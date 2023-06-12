Путин заявил, что механизмы взаимодействия РФ и НАТО были созданы по инициативе Берлускони

По словам российского президента, на международной арене сейчас мало таких политиков, как Берлускони

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони был инициатором создания механизмов взаимодействия России и НАТО. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала "России-24", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Он был инициатором развития отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. Именно при его участии были созданы соответствующие механизмы взаимодействия и по его инициативе", - сказал российский лидер.

Президент подчеркнул, что политиков уровня экс-премьера Италии Сильвио Берлускони сейчас на международной арене не много. "Безусловно, это был политик европейского, можно сказать, и мирового масштаба. Таких людей сейчас на международной арене не много", - подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, Берлускони был большим другом российского народа и "многое сделал для того, чтобы сложились деловые, дружеские отношения между Россией и европейскими странами".

"Для политика он был человеком необычным, потому что был очень искренним и открытым и имел такую привилегию, которой не имеют политики такого масштаба. А привилегия заключалась в том, что он говорил то, что думал", - добавил российский лидер.

"Очень жаль. Я хочу выразить слова искреннего сожаления и соболезнования итальянскому народу и всем близким господина Берлускони. Это большая утрата не только для Италии, но и для мировой политики", - заявил Путин.