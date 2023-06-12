Путин возмутился ударами ВСУ по жилым кварталам

По словам президента, с военной точки зрения в этом нет никакого смысла

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины наносят удары прямо по жилым кварталам и гуманитарным объектам, хотя с военной точки зрения в этом нет никакого смысла, заявил президент России Владимир Путин.

"Зачем, прямо скажем, противник бьет по жилым кварталам? Никакой логики. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам - это удивительно. И военного смысла нет никакого, он нулевой", - сказал глава государства во время беседы с лауретами госпремий.

Он отдельно обратился к президенту благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольге Демичевой, которая в том числе организовывает лечение тяжелобольных и раненых детей в Донбассе. Она получила госпремию за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. "Надо быть очень аккуратными, - предостерег Путин. - Я говорю это в связи с тем, что вы конкретно на этих гуманитарных объектах бываете, в жилых кварталах".

Демичева в ответ рассказала, как месяц назад на ее глазах снаряд прилетел в Республиканский травматологический центр в Донецке, где находилось множество детей. "Там же дети, там люди живут. Мы там очень нужны, - объяснила она свою работу в зоне боевых действий. - Не ехать нельзя, вот понимаете - нельзя. Сейчас время такое. Пока мы нужны".

Путин, выслушав ее, понимающе кивнул. "Это есть такие люди, как вы, которые говорят: "Не ехать нельзя". Но все равно. Надо придерживаться правил, которые устанавливают местные правоохранительные службы, военные. Все-таки, насколько это можно, они стараются вас уберечь", - посоветовал президент РФ.