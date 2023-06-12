Посол в КНР заявил, что РФ будет добиваться признания своих интересов в сфере безопасности

По словам Игоря Моргулова, этот День России отмечается на фоне "кардинальных перемен и тектонических сдвигов в мировой политике и экономике"

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Россия намерена упорно добиваться уважения своих законных интересов в сфере безопасности и национального суверенитета. Об этом в понедельник заявил российский посол в КНР Игорь Моргулов на государственном приеме в диппредставительстве РФ в Пекине по случаю Дня России.

"Россия неизменно выступает за справедливый и многополярный миропорядок, основанный на международном праве и главенствующей роли ООН. При этом наша страна будет и далее твердо отстаивать национальный суверенитет и по праву принадлежащее ей место в системе международных отношений, последовательно добиваться признания и уважения своих законных интересов в сфере безопасности", - сказал Моргулов.

Он отметил, что этот День России отмечается на фоне "кардинальных перемен и тектонических сдвигов в мировой политике и экономике". По словам дипломата, коллективный Запад сыграл и продолжает играть деструктивную роль в украинском кризисе. Несмотря на то, что недружественные страны пытаются возложить на Россию ответственность за происходящее, объективному наблюдателю очевиден ответный и во многом вынужденный характер действий РФ по защите своих интересов, указал Моргулов. "Мы будем и далее последовательно их отстаивать, все заявленные руководством России цели специальной военной операции будут достигнуты", - заявил посол.

Российская экономика подверглась беспрецедентному санкционному давлению на фоне развязанной Западом гибридной войны, но Россия не только успешно ему противостоит, но и не останавливается в развитии, отметил Моргулов. При этом РФ "не намерена закрываться от внешнего мира" и "всегда открыта к взаимоуважительному и приносящему всем участникам реальную пользу сотрудничеству", указал глава российского диппредставительства.

12 июня в посольстве РФ в Пекине состоялся государственный прием по случаю Дня России. В нем приняли участие сотни гостей. Среди них были представители руководства государственных и партийных органов Китая, послы и посланники дружественных стран, представители бизнеса, культуры, СМИ, общественные деятели и российские соотечественники, проживающие в КНР.