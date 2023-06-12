Посол России выразил сожаление, что Британия выбрала курс на конфронтацию

Андрей Келин при этом добавил, что Москва полагает, что здравый смысл все же возобладает и в Лондоне наступит "понимание неизбежности принятия сложных реалий многополярного мира"

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Россия сожалеет о том, что власти Великобритании выбрали ошибочный путь на конфронтацию с Москвой, но полагает, что здравый смысл все же возобладает. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

"Мы искренне сожалеем по поводу избранного руководством Великобритании курса на конфронтацию с нашей страной. Это большой стратегический просчет, который нелегко будет исправить. У наших стран многовековой опыт взаимовыгодных партнерских отношений, через который невозможно перешагнуть. В критические моменты мировой истории мы стояли по одну сторону баррикад. Поистине неисчислимы связующие нас нити культурного и гуманитарного сотрудничества", - сказал дипломат, выступая на приеме в посольстве по случаю Дня России. "Думаю, рано или поздно здравый смысл возьмет верх над конъюнктурой. Наступит и здесь в Лондоне понимание неизбежности принятия сложных реалий многополярного мира", - заметил Келин.

Говоря о нынешнем положении дел в мире, посол сказал: "Мы все сегодня живем без преувеличения в переломное время. На наших глазах происходит формирование более справедливого, многополярного и равноправного мира. Россия, как часто бывало в нашей истории, вновь стала "ледоколом", прокладывающим путь рождению новой реальности. Разумеется, мы сталкиваемся с огромным сопротивлением наших оппонентов, ведь они привыкли опираться на логику собственной исключительности и на некий основанный на правилах порядок, который был составлен ими самими".

Продолжая, Келин назвал Россию "крупнейшим и ответственным игроком на международной арене". "Наша цель - выстраивать внешнеполитический курс на основе взаимного уважения и учета интересов партнеров. Мы также привержены исторически сложившейся уникальной миссии - поддерживать глобальный баланс сил и обеспечивать условия для мирного и поступательного развития человечества на основе конструктивной повестки дня", - сказал глава диппредставительства.

По мнению Келина, Россия "переживает трудные времена" и, чтобы нормально развиваться, "должна устранить крупные угрозы своей безопасности". "Именно в этом контексте мы отвечаем на беспрецедентные вызовы, брошенные нашей стране. Уверен, что мы с ними справимся", - сказал он.

"Несмотря на оказываемое беспрецедентное давление, экономика страны остается стабильной и непоколебимой. Мы продолжаем создавать современные технологии, а внутренние инвестиции теперь не уходят из страны. Всякое бывало в нашей истории. И эти тучи, я абсолютно уверен, пройдут", - заметил Келин.