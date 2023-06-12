В посольстве РФ в Италии на приеме по случаю Дня России почтили память Берлускони

Посол Алексей Парамонов объявил минуту молчания

РИМ, 12 июня. /ТАСС/. Память умершего в понедельник бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони почтили минутой молчания на торжественном приеме по случаю Дня России в посольстве РФ, передает корреспондент ТАСС.

"Мы получили печальное известие о смерти бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони. Сегодня говорится много слов об этом выдающемся политическом деятеле, о нем вспоминают и в России. <…> Давайте почтим его память минутой молчания", - сказал посол России Алексей Парамонов, после того как были исполнены гимны России и Италии.

В атриуме здания посольства РФ в Риме присутствовали сотни гостей российского диппредставительства, среди которых были дипломаты дружественных стран, представители деловых и общественных кругов Италии, деятели культуры. После минуты молчания раздались аплодисменты.

Ранее президент России Владимир Путин признался, что смерть Берлускони для него стала большим горем, поскольку из жизни ушел настоящий друг и дорогой человек. Он назвал экс-премьера "замечательным человеком, с которым связаны важнейшие события новейшей истории Италии". Президент РФ также обратил особое внимание на то, что Берлускони "внес поистине неоценимый личный вклад в развитие взаимовыгодных российско-итальянских партнерских связей".

Берлускони умер в понедельник утром в возрасте 86 лет в миланской больнице "Сан-Раффаэле", где находился с 9 июня. Церемония похорон с госпочестями с участием президента республики Серджо Маттареллы пройдет 14 июня в Кафедральном соборе Милана. Как сообщают СМИ, от массового публичного прощания решили отказаться из соображений безопасности.