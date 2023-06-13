Антонов заявил, что Россия находится на правильной стороне истории

Посол РФ в США отметил, что "возвращение к принципу неделимости безопасности" является единственным способом предотвращения конфликтов в будущем

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Россия находится на правильной стороне истории в нынешнем мировом геополитическом кризисе, подчеркнул в понедельник посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Наша страна доказала, что является надежным партнером для всех, кто готов сотрудничать на основе взаимного уважения и баланса интересов. Мы находимся на правильной стороне истории, и время расставит все по своим местам", - заявил дипломат, выступая на торжественном приеме в посольстве по случаю Дня России.

"Возвращение к принципу неделимости безопасности - единственный способ предотвращения конфликтов в будущем", - добавил Антонов.