Посол РФ заявил, что конструктивные отношения со всеми странами отвечают интересам России

Анатолий Антонов отметил, что РФ ведет борьбу против гегемонистского мироустройства

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Конструктивное взаимодействие со всеми странами мира, включая Соединенные Штаты, отвечает интересам России. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

"Интересам России отвечает конструктивное взаимодействие со всеми государствами мира. Это тем более важно в случае с США, учитывая особую ответственность двух ядерных держав за стратегическую стабильность и глобальную безопасность", - сказал дипломат. Он выступил на состоявшемся в посольстве приеме по случаю Дня России.

"Без нашей страны с ее огромным человеческим потенциалом, богатейшими ресурсами и историческим опытом невозможно решать серьезнейшие международные проблемы. На фоне обостряющихся конфликтов каждый день растут такие угрозы, как терроризм, распространение ОМУ, киберпреступность, изменение климата и многие другие. Все это хорошо понимают наши единомышленники во всем мире. Об этом свидетельствует их сбалансированная реакция на российские действия по защите коренных интересов, а также отказ присоединиться к русофобской коалиции и санкциям", - отметил Антонов.

По его словам, "испытанию подвергается не только Россия, но и вся глобальная система, опирающаяся на Устав ООН и принцип суверенного равенства". "Мы будем взаимодействовать с нашими партнерами из стран СНГ, Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и дружественных государств Европы с тем, чтобы формировать объединительную повестку дня. Совместно искать пути преодоления многочисленных вызовов современности. Работать над укреплением международного права", - подчеркнул посол.

Как он указал, нынешнее торжество напоминает о вековых устоях российского государства, "которое соединило множество народов и религий". "При этом мы сохранили незыблемыми традиционные ценности. Оборонная мощь, наука, культура, искусство - это все то, что делает нас великой державой. Но самое главное достояние - это люди", - заявил Антонов.

Он также подчеркнул, что Россия находится на текущем этапе истории на переднем крае борьбы против гегемонистской модели мироустройства. Как отметил Антонов, России сейчас "мешают создавать благоприятные внешние условия для внутреннего развития". "Своих истинных целей противники не скрывают - нанести России стратегическое поражение на поле боя, превратить в международного изгоя, подорвать российскую экономику, ослабить или даже уничтожить тысячелетнюю государственность, национальную самоидентичность, обычаи и культуру. Против России применяются беспрецедентные враждебные меры - от финансово-экономических санкций и информационных атак до прямого военно-политического давления, отмены всего русского", - сказал посол.