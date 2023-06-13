В Кузбассе выборы губернатора и депутатов парламента пройдут 10 сентября

Их проведут в Единый день голосования

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса пройдут 10 сентября, сообщается во вторник на сайте парламента.

"Депутаты приняли решение о проведении выборов губернатора Кузбасса и депутатов парламента Кузбасса 10 сентября 2023 года. Дата выбрана в соответствии с законодательством, которое предписывает проводить выборы в органы государственной власти субъектов РФ в Единый день голосования - второе воскресенье сентября", - говорится в опубликованном сообщении.

В настоящее время область возглавляет Сергей Цивилев, который был назначен на должность врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, сменив на этом посту Амана Тулеева, досрочно ушедшего в отставку. В сентябре того же года он был избран губернатором Кемеровской области в ходе досрочных выборов. Баллотировался от "Единой России", по итогам голосования набрал 81,29%.