Выборы в Горсовет Красноярска нового созыва назначили на 10 сентября

Состав Красноярского городского Совета депутатов избирается на пять лет

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Красноярский городской Совет депутатов принял решение о проведении выборов депутатов в новый созыв 10 сентября 2023 года. Дату выбрали на сессии во вторник.

"13 июня мы объявили выборы депутатов городского Совета нового созыва", - сказала на сессии председатель совета Наталия Фирюлина.

По словам председателя постоянной комиссии по городскому самоуправлению Горсовета Елены Южаковой, выборы депутатов должны быть назначены на второе воскресенье сентября 2023 года, то есть на 10 сентября.

Состав Красноярского городского Совета депутатов избирается на пять лет. В него входят 33 депутата.