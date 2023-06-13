13 июня, 06:40
Единый день голосования

В Кузбассе выборы губернатора и депутатов парламента пройдут в течение трех дней

Голосование будет проходить с 8 по 10 сентября

КЕМЕРОВО, 13 июня. /ТАСС/. Выборы губернатора и депутатов парламента Кузбасса буду проходить три дня с 8 по 10 сентября, сообщила во вторник журналистам председатель кемеровского избиркома Светлана Демидова.

"Дни голосования выборов губернатора, депутатов парламента Кузбасса - 8, 9 и 10 сентября", - сказала Демидова.

В настоящее время область возглавляет Сергей Цивилев, который был назначен на должность врио губернатора Кемеровской области 1 апреля 2018 года, сменив на этом посту Амана Тулеева, досрочно ушедшего в отставку. В сентябре того же года он был избран губернатором Кемеровской области в ходе досрочных выборов. Баллотировался от "Единой России", по итогам голосования набрал 81,29%.

Ранее в парламенте Кузбасса сообщили, что выборы губернатора Кузбасса и депутатов парламента Кузбасса назначены 10 сентября 2023 года. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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