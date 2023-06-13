Затулин заявил, что во фракции с ним не обсуждали вопрос его снятия с должности

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ добавил, что на заседании Совета палаты сегодня вопрос не обсуждался

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил корреспонденту ТАСС, что во фракции "Единая Россия" с ним никто не обсуждал вопрос снятия с него полномочий первого зампреда комитета палаты.

"Со мной пока никто этот вопрос во фракции не обсуждал. То, что, вероятно, нужно будет что-то обсудить во фракции, - я сам это предложил сделать", - отметил Затулин по итогам заседания Советы Думы во вторник.

Он также добавил, что на заседании Совета палаты сегодня вопрос не обсуждался.