13 июня, 06:56,
обновлено 13 июня, 07:06

Затулин заявил, что во фракции с ним не обсуждали вопрос его снятия с должности

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ добавил, что на заседании Совета палаты сегодня вопрос не обсуждался

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сообщил корреспонденту ТАСС, что во фракции "Единая Россия" с ним никто не обсуждал вопрос снятия с него полномочий первого зампреда комитета палаты.

"Со мной пока никто этот вопрос во фракции не обсуждал. То, что, вероятно, нужно будет что-то обсудить во фракции, - я сам это предложил сделать", - отметил Затулин по итогам заседания Советы Думы во вторник.

Он также добавил, что на заседании Совета палаты сегодня вопрос не обсуждался. 

Теги:
Россия"Единая Россия"Затулин, Константин Федорович
© Информационное агентство ТАСС
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