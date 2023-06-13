Совет Думы 19 июня обсудит проведение расследования преступлений Киева против детей

Спикер палаты Вячеслав Володин ранее поручил вице-спикеру Анне Кузнецовой подготовить соответствующие предложения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Совет Думы на заседании 19 июня обсудит проведение парламентского расследования преступлений киевского режима в отношении детей Донбасса. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в аппарате палаты.

"Совет Думы рассмотрит этот вопрос на заседании 19 июня", - отметил источник.

Как в свою очередь уточнили в думской пресс-службе, спикер палаты Вячеслав Володин во вторник поручил вице-спикеру Анне Кузнецовой подготовить соответствующие предложения. "Вячеслав Володин на Совете Госдумы предложил поручить Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса и Новороссии", - отметили в пресс-службе.

Володин также подчеркнул, что решение о проведении такого расследования поддерживается всеми фракциями Госдумы. В свою очередь, как уточнили в пресс-службе, Кузнецова отметила, что вопрос о парламентском расследовании будет в ближайшее время обсужден с коллегами из Совета Федерации. "Безотлагательно займемся сбором данных и координацией работы с правоохранительными органами", - приводятся слова Кузнецовой в сообщении.