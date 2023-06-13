Источник сообщил, что фракция ЕР обсуждает лишение Затулина поста в комитете Госдумы

По словам собеседника агентства, причиной этого стали несистемное поведение и безынициативность в работе партии "Единая Россия"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин может лишиться своего поста из-за несистемного поведения и безынициативности в работе партии "Единая Россия", такая возможность обсуждается. Об этом ТАСС сообщил источник во фракции единороссов.

Ранее Затулин заявил ТАСС, что во фракции с ним вопрос его ухода с поста никто еще не обсуждал.

"Во фракции обсуждают вопрос о лишении Затулина поста в комитете Госдумы по делам СНГ, но окончательного решения еще нет", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что такое обсуждение вызвано несистемным подходом Затулина и его безынициативности в работе партии. "Связь с региональным отделением он не поддерживает, в Сочи появляется крайне редко. Ну а последней каплей, которая может в теории еще переполнить чашу, - это его недавнее интервью, в котором он в свойственной себе манере "порассуждать ни о чем" прошелся по нашей армии и специальной военной операции", - добавил источник.

Затулину 64 года, он избирался в Госдуму по одномандатному округу № 50 (Сочинский - Краснодарский край).