Кандидат "Партии Роста" подал документы на участие в выборах губернатора Псковской области

Речь идет об Игоре Романове

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Председатель псковского регионального отделения "Партии Роста" Игорь Романов подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного избиркома.

"Первый кандидат представил документы для выдвижения на должность губернатора Псковской области. В Избирательную комиссию Псковской области представил необходимые для выдвижения документы кандидат в губернаторы региона Романов Игорь Павлович, выдвинутый региональным отделением "Партия Роста", - отмечается в сообщении.

В начале июня Избирательная комиссия Псковской области установила срок начала выдвижения кандидатов для участия в выборах губернатора региона. Этот процесс начался 5 июня и продлится почти месяц. По данным пресс-службы, утвержден также перечень документов, представляемых кандидатами на пост губернатора в Избирательную комиссию Псковской области.

Голосование на выборах губернатора Псковской области в 2023 году будет трехдневным. Жители области могут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября. В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.