В Госдуму внесли законопроект о повышении выплат при оформлении ДТП по европротоколу

Депутаты предлагают увеличить этот лимит до 200 тыс. рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении автомобильных аварий по европротоколу до 200 тыс. рублей в случае, когда у водителей есть разногласия, внесен в Госдуму. Об этом заявил журналистам во вторник автор инициативы, вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков ("Новые люди").

Сейчас по части 4 статьи 11.1 закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" при оформлении ДТП без участия сотрудника полиции размер страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его транспортному средству, не может превышать 100 тыс. рублей в случае, если у участников есть разногласия. Если водители не пришли к согласию по сумме возмещения ущерба или виновному в аварии, то вызывают сотрудников ГИБДД.

"Мы предлагаем увеличить сумму выплат по европротоколу до 200 тыс., если у водителей есть разногласия. В выигрыше останутся все. Водители смогут быстрее разрешать конфликт, заторов станет меньше, а полицейские спокойно займутся более серьезными нарушениями", - сказал вице-спикер Госдумы.