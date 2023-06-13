13 июня, 08:52
Военная операция на Украине

Володин анонсировал обсуждение темы социальной защиты бойцов СВО в Госдуме

Спикер палаты отметил, что этот вопрос находится на контроле депутатов ГД

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тема социальной защиты участников спецоперации и их семей, включая вопросы соцобслуживания и обеспечения средствами реабилитации, будет отдельно подниматься в ходе предстоящего в среду в Госдуме правительственного часа с участием министра труда и социальной защиты Антона Котякова. Такую позицию обозначил спикер палаты Вячеслав Володин на встрече с руководителями думских фракций, сообщает пресс-служба Госдумы.

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"Особое внимание планируем уделить вопросам социальной защиты участников СВО и членов их семей, - сказал Володин. - В том числе - доступность социального обслуживания и средств реабилитации". По его словам, "эта тема на контроле Госдумы".

По уже сложившейся практике на отчете министра будут присутствовать представители всех регионов в режиме ВКС, добавил спикер.

Встреча Володина с главами фракций проходит ежемесячно по итогам региональной недели, в этот раз они обсудили приоритеты законотворческой повестки и планы работы на июнь, добавили в пресс-службе. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияКотяков, Антон ОлеговичВоенная операция на Украине
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