Кандидат от КПФР подал документы на участие в выборах губернатора Псковской области

Речь идет об Александре Баеве

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Депутат Псковской городской думы Александр Баев, представляющий КПРФ, подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного избиркома.

"Баев Александр Викторович, выдвинутый региональным отделением политической партии КПРФ, сегодня представил документы для выдвижения на выборах губернатора Псковской области", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, документы на выдвижение от кандидатов избирательная комиссия принимает до 18:00 4 июля. После этого кандидатам предстоит получить подписи в свою поддержку от депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований.

Голосование на выборах губернатора Псковской области в 2023 году будет трехдневным. Жители области могут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября. В поддержку выдвижения кандидата на должность губернатора должны быть собраны 110 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.