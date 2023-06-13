Депутат Госдумы от КПРФ Алехин подал документы на участие в выборах главы Омской области

Голосование состоится 10 сентября

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы от партии КПРФ Андрей Алехин подал документы на участие в выборах губернатора Омской области. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

"Избирательная комиссия Омской области приняла документы на выдвижение на должность губернатора Омской области от представителя КПРФ Андрея Алехина", - отметили в пресс-службе.

В избиркоме добавили, что ранее подал документы самовыдвиженец Юрий Александров.

В поддержку своего выдвижения кандидаты должны собрать подписи. Представителям партий нужно предоставить от 210 до 220 подписей депутатов местных советов и глав муниципальных образований, самовыдвиженцы должны дополнительно собрать около 7 тыс. подписей избирателей.

Выборы на пост губернатора Омской области пройдут 10 сентября. 10 июня началось выдвижение кандидатов на эту должность. Алехин шесть раз избирался депутатом Законодательного собрания Омской области, с 2002 года являлся руководителем фракции КПРФ в заксобрании. В сентябре 2021 года был избран депутатом Госдумы по избирательному округу № 139 (Омский - Омская область).

29 марта президент России Владимир Путин освободил от должности главы Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с сентября 2018 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Виталий Хоценко, который с 8 июня 2022 года был председателем правительства Донецкой Народной Республики.