Кандидат от ЛДПР подал документы на участие в выборах губернатора Псковской области

Речь идет об Антоне Минакове

ПСКОВ, 13 июня. /ТАСС/. Координатор псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного собрания Антон Минаков подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора, которые состоятся в сентябре. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областного избиркома.

"Необходимые документы на выдвижение кандидатом в губернаторы Псковской области представил Минаков Антон Александрович, выдвинутый региональным отделением политической партии ЛДПР. Избирательная кампания по выборам губернатора Псковской области набирает обороты", - отмечается в сообщении.

Документы на выдвижение от кандидатов Избирательная комиссия принимает до 18:00 4 июля. После этого кандидатам предстоит получить подписи в свою поддержку от депутатов представительных органов муниципальных образований и глав муниципальных образований. Голосование на выборах губернатора Псковской области в 2023 году будет трехдневным. Жители области могут выразить свое волеизъявление 8, 9 и 10 сентября.