Президиум генсовета "Единой России" утвердил выдвижение Собянина в мэры Москвы

Конференция МГРО ранее единогласно выдвинула Собянина кандидатом от партии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президиум генерального совета "Единой России" утвердил решение конференции московского городского регионального отделения (МГРО) партии о выдвижении Сергея Собянина кандидатом на выборы мэра Москвы. Об этом во вторник ТАСС сообщил замсекретаря генсовета единороссов Александр Сидякин.

"Президиум генсовета партии утвердил решение МГРО [о выдвижении Собянина на пост мэра Москвы от партии] в субботу", - сказал Сидякин.

В пятницу конференция МГРО единогласно выдвинула действующего градоначальника кандидатом от партии на пост мэра Москвы. По уставу партии, решение о выдвижении региональными отделениями кандидатов на пост глав субъектов РФ должно утверждаться президиумом генсовета.

Депутаты Мосгордумы 7 июня приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия 8 июня скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.

Собянину 64 года, он занимает должность мэра Москвы с 2010 года, когда его кандидатуру утвердила Мосгордума по представлению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост - в 2013 и 2018 годах.